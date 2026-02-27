◇オープン戦ブルージェイズ8─7マーリンズ（2026年2月26日フロリダ州ダンイーデン）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が26日（日本時間27日）、ホームでのマーリンズとのオープン戦に「6番・三塁」で先発出場。4回1死満塁の好機で二塁打を放ち、3打数1安打2打点で出場3試合連続安打を記録した。オープン戦4試合で9打数3安打1本塁打4打点、特にOPSは1.289と高数値。近日中にブルージェイズを離れ、WBCに向けて侍ジャパ