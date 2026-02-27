2025年に京都市で81歳の男性を殺害したうえ、現金数十万円などを奪った疑いで、55歳の男が逮捕された。この男は、第一発見者を装っていたとみられる。強盗殺人と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、自営業の桜木清容疑者（55）。桜木容疑者は2025年10月、京都市山科区の寺田憲司さん（81）の住宅に侵入し、胸や腹などに暴行を加えて殺害した上で、現金数十万円とスマートフォンなどを奪った疑いがもたれている。桜木容疑者は、寺田さ