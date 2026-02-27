広島〜岩国間で1往復が運行予定JR西日本は2026年3月20日から観光列車「はなあかり」を山陽本線の広島〜岩国間で運行します。【画像】これが広島〜岩国間を走る「はなあかり」の運行時刻です「はなあかり」は、大阪駅と鳥取駅を結ぶ特急「はまかぜ」で使用されているキハ189系を改造した車両です。デザインは特急「やくも」用の273系などを手掛けた川西康之氏が担当。列車は3両編成で、3号車がグリーン車、2号車はグリーン車＋サ