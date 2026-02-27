ハスキー犬が「散歩拒否」で動かなくなった結果、呆れた弟犬が…まさかの光景と結末に称賛の声が集まっています。話題となっている動画は記事執筆時点で16万5000回再生を突破し、「散歩どころじゃないｗ」「ナイスアシスト」といったコメントが寄せられています。 【動画：ハスキー犬が『散歩拒否』で動かなくなった結果→呆れた弟犬が…『まさかの光景と結末』】 散歩拒否、発動！ Instagramアカウント「mamezou52