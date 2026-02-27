ジャルパック（JALパック）は、国内航空券と宿泊がセットになった「JALダイナミックパッケージ」で2月26日午前10時から3月12日までタイムセールを開催している。「期間限定タイムセール！」と記載のある全方面の全発地のプランが対象となる。出発期間は2月27日から2027年2月7日まで。1グループ最大3万円が割引となるクーポンも配布する。商品の一例は、北海道2日間（ホテルJALシティ札幌 中島公園泊、2名1室）が東京/羽田発は19,10