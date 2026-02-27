2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』がついに刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）無駄な会議が減り、時間も短縮されたけれど職場の働き方改革が進められるようになって以降、「会議時間は短縮するべきだ」という風潮がある。実際、昔