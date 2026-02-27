メソポタミア、エジプトから、ペルシア帝国、ギリシア都市国家を経てローマ帝国まで――。4000年にわたる古代文明史を一人の歴史家が見つめ直した「地中海世界の歴史」全8巻がついに完結した。シリーズの大きな特徴となっているのが、人間の心の歴史を探求する「心性史」の視点だ。大谷選手はなぜ歴史に残るのか「地中海世界の歴史」（講談社選書メチエ）の著者、本村凌二氏（東京大学名誉教授）は古代ローマ史の第一人者。しかし