STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回取り上げるのは、本格ミステリーの巨匠・綾辻行人先生の作品です。シリーズものの一作ですが、それぞれが独立した作品で、途中から読み始めてファンになった方が多数いると聞いています。舞台となる建物は不気味だし、幽霊も出てくるようですが、立ちはだかる「アリバイの壁」が読者にとっては最も怖い存在かもしれません……。時計だらけの