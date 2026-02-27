会見に出席した侍ジャパンの大谷翔平侍ジャパンは2月27日・28日にバンテリンドームで行われる中日との壮行試合に向けて、26日に前日練習を行った。メジャー組から吉田正尚、鈴木誠也、そして大谷翔平も参加し、本番モードが高まった。【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック吉田は左翼手としてシートノックに参加すると、フリー打撃では快音を響かせ、サク越えを連発。ドームの4階席まで運ぶ豪快な