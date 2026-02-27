前回の拙稿で、「スキャンダルまみれのリベラル派」の偽善について紹介した。ところが、この偽善は、テレビや新聞などのオールドメディアが、リベラル派にとって不都合な情報を隠蔽（いんぺい）することによって、そう簡単に明るみに出ない。そこで、今回はパラリンピックをめぐるウクライナやそれを支えるリベラル派の偽善を暴露し、「いい加減にしろ！」と論じたい。（出所）https://meduza.io/feature/2026/02/22/norvezhets-yo