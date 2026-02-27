【ウェストパームビーチ（米フロリダ州）共同】米大リーグは26日、各地でオープン戦が行われ、アストロズの今井はフロリダ州ウェストパームビーチでのメッツ戦に先発で初登板し、1回を1安打無失点だった。チームは0―5で負けた。ブルージェイズの岡本はマーリンズ戦に「6番・三塁」で出場し、四回に2点二塁打を放って3打数1安打2打点。チームは7―8で敗れた。ホワイトソックスの村上は疲労を考慮してドジャース戦出場を取りや