来年2027年スタートの大河ドラマ『逆賊の幕臣』。ＮＨＫは2月24日、追加キャストを発表し、松坂桃李が演じる主人公・小栗上野介忠順（おぐりこうづけのすけただまさ）の父役を北村有起哉、母役を鈴木京香、妻役を上白石萌音が演じるとした。まさに豪華布陣だが、それにしても、「小栗って誰」という巷の声は少なくない。それはなぜか。実は明治新政府を樹立した薩長が、「日本が近代化を果たしたのは自分たちの手柄だ」とアピール