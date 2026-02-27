先週インドのニューデリーで開催された「India AI Impact Summit（インドAIサミット）」には、世界中から政財界のリーダー・関係者らが集結した。このイベントはグローバル・サウスで開催される初めてのAI国際会議であり、「（AIによる）万人の利益と幸福」を公式の理念に掲げている。同サミットの主な目的は、AIを単なる技術的議論から経済・社会への具体的かつ測定可能なインパクト（影響）へと転換させること。また、その過程で