自転車競技と競輪で活躍する窪木一茂photo by Manabu Takahashi【暴れ出した自分】アルカンシェル――自転車競技の世界選手権で優勝者に贈られる虹色のジャージ。同競技を極めようとする者であれば、誰もが憧れるウェアだ。そのウェアに袖を通した数少ない日本人選手のひとりが、窪木一茂（福島・119期）。2024年10月に開催された世界選手権のスクラッチで金メダルを獲得し、アルカンシェルを身にまとった。スクラッチと