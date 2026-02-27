優秀なリーダーとダメなリーダーは何が違うのか。臨床心理士の中島美鈴さんは「ダメなリーダーほど根拠がない推論をして、決めつけをしてしまう。優れたリーダーは結論を急がず、検証を速めることに注力している」という――。（第2回）※本稿は、中島美鈴『なぜあの人は時間を守れないのか』（PHP新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■褒められて素直に