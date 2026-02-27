冬にハイブリッドの燃費が落ちるのは珍しくありません。寒いとエンジンや電池が温まりにくく、暖房のためにエンジンが動く時間も増えやすいからです。とはいえ、アイドリングを減らす、暖房の使い方を変えるだけでも、燃費を改善できる余地はあります。目指すのはムダを減らすことです。 冬に燃費が落ちる理由は暖房と冷間始動の比率が増えるから 環境省の資料では、ムダなアイドリングをやめること、極端な寒冷地を除け