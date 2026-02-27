『スター・ウォーズ』の新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン＆グローグー』は、ドラマからの初の劇場版作品となる。2026年5月22日に日米公開となるこの企画について、果たして『スター・ウォーズ』として相応しい盛り上がりを創出できるのかと、疑問が生じ始めているようだ。 懸念材料の一つとなったのは、「スーパーボウル」で公開された特別映像へのファ