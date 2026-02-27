お金が貯まる人と貯まらない人の差はどこで生まれるのか。消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんは「新年度は家計を最適化する好機だが、多くの人は固定費や保険を放置してしまう。その“現状維持”こそが、お金が静かに逃げる原因だ」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■「現状維持」が一番危ない「現状維持バイアス」は誰の心にも潜んでいる。今のままでいいじゃないか