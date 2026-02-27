球数制限を敢えて設けない「オールジャパンベースボールリーグ小等部全国新人大会」学童野球において、子どもたちの肩や肘を守るための球数制限は今や常識となっている。しかし、2月21日〜23日に愛知県で開催された「オールジャパンベースボールリーグ小等部全国新人大会」では制限を設けなかった。異例とも言えるが、大会事務局の河本直也氏は「子どもたちを守る役目の指導者に判断してもらう。ルールで縛らなくても当たり前の