突然ですが、「CPU」の正式名称知っていますか？デジタル機器の最重要パーツ気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「中央演算処理装置」でした！CPUとは「Central Processing Unit（中央処理装置）」の略称です。パソコンやスマートフォンなどの電子機器の中で、計算や命令の実行を担当する中核的な部品を指します。一般的に、「コンピュータの頭脳」と表現され、プログラムの指示を解釈し、必要な計算や処理を行う役割を担