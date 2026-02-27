アフリカの原始美術が持つ「不思議な力」に取り憑かれて半世紀あまり--見る者に衝撃を与えずにはおかない、数々の美術品を日本に紹介してきた斯界の第一人者が回想する。（構成：小川圭/写真：東京かんかん所蔵）※本記事は『Tropic』より抜粋・編集したものです。私とアフリカンアート私がアフリカ原始美術を一生の仕事としてやっていこうと決めたのは1978年、パリのギャラリーでザイール（現・コンゴ民主共和国）・ソンゲ族の仮