『TOKYO BURST-犯罪都市-』の追加キャストが一挙解禁となった。マ・ドンソクが主演、企画制作を務め、韓国大ヒットシリーズ『犯罪都市』の世界をベースに、日本オリジナルストーリーのユニバース作品として制作された本作。舞台となるのは、“東アジアの魔都”とも呼ばれる新宿・歌舞伎町。新宿中央署に所属する新人刑事を主人公に、国際犯罪者やヤクザ、ホストなどの組織をも巻き込んだ命がけの闘いが描かれる。【写真】マ・ドン