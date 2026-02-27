3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に出場するメジャーリーガーたちが続々帰国し、野球日本代表・侍ジャパンのメンバーが出揃った。宮崎での事前合宿に、前回大会優勝メンバーのダルビッシュ有（39才）がアドバイザーとして参加するなど、チーム内でアドバイスを送り合ったり情報共有をしたりして、トップ選手同士がお互いを高め合っている。 【写真】鴻江氏の家族が選手たちに振る舞った栄養満点の