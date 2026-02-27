トランプ相互関税は違法との米最高裁判所判決が下った。トランプ大統領はこれに対して、通商法122条による関税を発動した。しかし、必要条件（国際収支の危機）が満たされているか否かは疑問だ。さらに、150日ごとの更新が必要など、この措置には問題が多い。今後かなりの混乱が予想される。日本政府は、この事態に対していかなる行動を取るべきか？本当なら高市首相訪米で、関税政策の根本的な見直しを要求すべきだが、望めそう