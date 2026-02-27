どこか懐かしい雰囲気で愛されるスパゲティメニューの「ナポリタン」。メニュー名にあるナポリはイタリアの湾岸都市ですが、料理自体は日本発祥であることを知っていましたか？ナポリタン誕生の店、ホテルニューグランドの担当者に話を聞きました。野菜の風味豊かな味わいが特徴的なホテルニューグランドのナポリタン」（提供＝ホテルニューグランド）☆☆☆☆横浜にあるホテルニューグランドは、終戦後GHQ将校の宿舎として