ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルにいた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２６日放送の日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」（月〜木曜・午後１１時、金曜・午後１１時半）に出演。将来的にペア種目の底辺拡大への具体案を明かした。ＭＣの藤井貴彦アナウンサーから「ペア種目を広めていきたいという気持ちが今後、おありでしょうか？」と問いかけられた。三浦は「そうですね。