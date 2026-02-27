トヨタ自動車は1月の世界販売が、過去最高になったと明らかにしました。 【写真を見る】トヨタ自動車 1月世界販売台数が過去最高 北米でハイブリッド車の販売好調など要因 トヨタ自動車が発表した1月の販売実績によりますと、世界販売台数は82万2577台と前年同月から4.7%増え、1月としては過去最高でした。2ヶ月連続で前年を上回っています。 アメリカでの販売は、前年同月から8.1%増え17万6853台でした。販売台数を押し上げて