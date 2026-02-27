最期までステージを目指していた《この写真を見る度に泣いちゃうな……かわいいかわいいジュンジ。愛するメンバー。そして本気でLUNA SEAを支えてくれるみんな。本当に幸せだよありがとう隆ちゃん俺たち頑張って完璧に治そうね》Instagramにこのメッセージを投稿してからわずか3か月後――真矢さんは旅立った。2026年2月17日、日本を代表する人気ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが56歳の若さでこの世を去った。