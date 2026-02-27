【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続伸し、前日比17.05ドル高の4万9499.20ドルで取引を終えた。半導体のエヌビディアといったハイテク株が売られた一方で、金融株などが物色され小幅高となった。エヌビディアは前日に四半期として過去最高益となる2025年11月〜26年1月期決算を発表した。ただ成長鈍化への警戒感が広がり、この日は前日と比べ5％超下落。相場の重荷となった。ハイテク