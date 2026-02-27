歌手のアイナ・ジ・エンドが、2月27日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』に出演する。2025年リリースの「革命道中‐On The Way」がSNS総再生回数1７億回を超える大ヒットを記録し、昨年の第76回紅白歌合戦、第67回 輝く！日本レコード大賞にも出演。勢いに乗る中で、歌姫の原点やブレイク前の苦労、知られざる素顔が明かされる。【別カット】一夜限りのSP歌唱を披露番組ではMCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔が、両親と妹に取材。