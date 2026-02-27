川崎医療福祉大（岡山県倉敷市松島）医療保育学科のボランティアサークル「SmileKids」が、野菜の種類や適切な食習慣を子どもに分かりやすく伝える「食育カルタ」を作った。学生たちは地域のイベントで活用し「野菜嫌いを克服するきっかけになれば」と話している。【写真】「食育カルタ」の絵札イラストにも工夫が！保育士や幼稚園教諭を目指す1〜3年生17人が担当した。絵札は20種類。このうち「り」の札は、冠を載せて擬