受験当日に想定するトラブル、5人に1人が「お腹のトラブル」を不安視している――そんな調査結果がオハヨー乳業株式会社（岡山市中区）による「受験期における健康不安や対策」に関するアンケート調査でわかりました。その一方で、トラブルを回避する予防として、かぜ、インフルエンザが4割にのぼるなか、「お腹のトラブル」の予防をしていた人は1割にも満たないことも明らかとなりました。【調査結果を見る】受験当日に不安視され