高市政権下で日経平均が5万9000円を突破し、6万円に迫っている。国際的投資家の木戸次郎氏は「投資をする人、つまり生活に一定の余白がある人々にとって、これほど都合の良い政権はない」と指摘する一方で「市場は冷酷だ。じきに必ず請求書が送られてくる」と語る。いったいどういうことなのか？ 【画像】止まらぬ上昇、バブル期以来の高値水準を示す大型モニター 投資をする人にとって、高市政権ほど都合の良い政権はない