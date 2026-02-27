＜Visaアルゼンチンオープン初日◇26日◇ジョッキーC（アルゼンチン）◇6836ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアー今季第5戦目の第1ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場している。〈写真〉優勝プロが教える！高い球を打つコツ杉浦悠太が6バーディ・1ボギーの「65」をマーク。5アンダーで日本勢最上位の9位タイで滑り出した。今季自身4戦目の石川遼は5バーディ・1ダブルボギーの「67」をマークし、3アンダー・