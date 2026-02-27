＜ニュージーランドオープン初日◇26日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞日本ゴルフツアー機構（JGTO）とパートナーシップを結ぶアジアンツアーと豪州ツアーの共催大会「ニュージーランドオープン」。日本ツアー勢にも出場枠が与えられ、今年で5度目の出場となる木下稜介は、国内開幕前の参戦をルーティンとしている。【写真】青