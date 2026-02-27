浜岡原子力発電所の再稼働審査を巡るデータ不正問題。原子力規制委員会からの指摘を受け林社長がコメントしました。 【写真を見る】「想定プロセスとは別の方法で検証」原子力規制委の指摘受け中部電力・林社長がコメント 中部電力が浜岡原発の再稼働審査で、耐震設計の「基準地震動」のデータを不正に操作し、地震の揺れを意図的に小さく見せていた疑いがある問題を受け、原子力規制委員会では策定した基準地震動の