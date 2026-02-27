◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本80-87中国(26日、沖縄サントリーアリーナ)桶谷大ヘッドコーチ新体制となった日本が中国に逆転負け。試合後、桶谷HCが試合を振り返りました。この試合勝てば1次予選突破も見えていた日本でしたが、前半14点リードで折り返すも後半にひっくり返され逆転負け。1次予選2勝1敗となりました。桶谷HCは「いい形で試合には入れたのですが、後半で第3クオーターのターンオー