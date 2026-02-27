60歳より前に会社を辞めたら、企業型DCはどこに移したらいいの？ 最近は転職や独立などで、60歳になる前に会社をやめるケースも増えています。では、企業型DC（企業型確定拠出年金）に加入していて、60歳前に退職する場合はどうすればよいでしょうか。退職しても60歳よりも前にお金を引き出せないため、資産を移して運用し続ける必要があります。図表1に資産の移換先をまとめました。【図表1】企業型DCの移換先 出所：筆者