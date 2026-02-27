ドウェイン・ジョンソン主演の米映画「スマッシング・マシーン」（５月１５日公開）の日本人キャストとして、俳優の大沢たかお（５７）、総合格闘家の石井慧（３９）、お笑いタレントの光浦靖子（５４）、ギタリストの布袋寅泰（６４）が出演することが２６日、分かった。今作は、日本中を熱狂させた総合格闘技の祭典・ＰＲＩＤＥの創成期に活躍した格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描く。大沢はＰＲＩＤＥの主催者で