通信カラオケ・JOYSOUNDは、都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』における新陣営『妄想エンジェル』実装を記念して、アクリルスタンドが当たる「ゼンレスゾーンゼロ×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、3月31日まで開催している。 「ゼンレスゾーンゼロ×JOYSOUND コラボキャンペーン」『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害によ