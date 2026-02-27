――もし、自分の書いた物語どおりに現実で人が死んでいったら、それは才能なのか、それとも呪いなのか。俳優の伊藤健太郎が、WOWOWのドラマ『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』で主演を務める。韓国文学の衝撃作を原作に、“暗殺シナリオ”を書く男の転落と葛藤を描くダーク・サスペンスで、今夏に放送・配信がスタートする。伊藤健太郎○平凡な男が、“暗殺の設計者”へ伊藤が演じるのは、ミステリー小説家志望の