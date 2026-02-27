ミラノ・コルティナ五輪のモーグル女子フリースタイルで銅メダルを獲得、デュアルモーグルで4位入賞した、フランスのペリーヌ・ラフォン選手が、2026年2月25日にインスタグラムを更新。日本を観光する様子を公開した。「おはよう」と日本語でラフォン選手はインスタグラムで「おはよう」と日本語で切り出した。そして、「大好きな国に帰ってきました」として、つづけて「（もちろんフランスに次いで）」と、ユーモアたっぷりに添え