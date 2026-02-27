圧力系インパクトを最大限にするトップオブスイングとは！？ 早めのリストコックでコンパクトなトップオブスイングをバックスイングの初期に、左への重心移動が始まる圧力系スイングのトップオブスイングは、静止していられない不安定な状態となります。そのバランスの悪さが自然な切り返しを生み、スイングを一連の動作に仕立てやすくするのです。右に重心を移し切ってしまうと、トップオブスイングから次の動作に移ることが難し