福岡県宗像市の中学校で、地球環境について学ぶ特別授業が行われました。授業で使われたのは、最先端技術で開発された世界初の「デジタル地球儀」です。 2月18日、福岡県宗像市の玄海中学校。全校生徒およそ120人が体育館に集まりました。生徒たちの前で紹介されたのは、世界初のデジタル地球儀、その名も「触れる地球SPHERE（スフィア）」です。直径はおよそ80センチ。最先端技術で開発されたこの地球儀は、球体全体がスクリ&#