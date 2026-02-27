米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間06:31） 米2年債 3.434（-0.037） 米10年債4.010（-0.042） 米30年債4.663（-0.034） 期待インフレ率2.284（-0.006） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。米株式市場でＩＴ・ハイテク株が下落したことから、利回りも低下した。米新規失業保険申請件数が発表になっていたが、予想ほど増加せず、解雇は依然として低水準に留まっ