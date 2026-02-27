ドル円、上下動も方向感のない展開に変化なし＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は終盤に伸び悩んだものの、１５６円台半ばまで一時上昇し、東京時間の下げを取り戻していた。今週は日銀の利上げ期待を後退させるニュースが複数伝わり、円安の反応を誘っていたが、利上げ姿勢に変化はないとの報道も伝わり、円は買い戻されていた。ただ、ドル円は方向感のない展開に変化はない。 本日は米新規失業保険申