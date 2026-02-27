フリーアナウンサーの阿部華也子の衣装ショットにファンはメロメロだ。阿部アナは２７日までにインスタグラムに「衣装です」とつづり、番組の衣装をタグ付けして投稿。ワインレッド色で肩出しのロングドレスで、横顔ショットや全身ショットを披露した。この投稿にはファンからの多数の「いいね！」が寄せられている。