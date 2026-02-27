お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ（46）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「運動神経に見放された女&運動神経バツグンな女」をテーマに、自身の“運動オンチ”ぶりを明かし、スタジオの笑いをさらった。【動画】「可愛らしくて癒されます」“8.5キロ減量”で花嫁姿を披露した川村エミコ「学生時代、本当に苦手だった」と振り返ったのはスキー。大人になってからも一念