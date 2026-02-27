◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)女子ダブルスの準決勝が日本時間26日に行われ、早田ひな選手/張本美和選手ペアと長粼美柚選手/シン・ユビン選手ペアが決勝に進出しました。早田選手と張本選手のペアは、準決勝で中国ペアと対戦。第1ゲームを11-9と僅差で奪うも、第2ゲームは奪い返されます。それでも第3ゲームは中盤まで優位な展開とされるも逆転で11-6とし、第4ゲームも勝利。ゲームカウ