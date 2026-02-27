フライドポテトが様々な進化を遂げ人気となっています。そのワケとは？ 【写真を見る】“ミルフィーユ”や“螺旋状”の「フライドポテト」進化系続々なぜ？【THE TIME,】 ソース＆トッピングで満足感UP東京・新宿区にあるフライドポテトの専門店『Brussels Fries』。クレープを包むような紙の容器に、太めの角切りポテトがどっさり。最大の魅力は…「ディップできる“ソースの種類が多い”ところ」（40代女性）「何種類